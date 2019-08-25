وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع منظمة الصليب الاحمر

2019/08/25 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل فاروق امين الشواني ،اليوم الاحد، مع رئيس بعثة لجنة الصليب الاحمر الدولية في العراق ‏ كاترينا رتز، التعاون المشترك وتقديم افضل الخدمات لدوائر الوزارة.

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