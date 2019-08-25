2019/08/25 | 15:56

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ثلاث عقوبات صارمة تنتظر كردستان اذا لم تلتزم بشروط بغداد هذه تفاصيلها ؟

حذر النائب عن حركة المستقبل سركوت شمس الدين ،الاحد، من عدم التزام

حكومة اقليم كردستان بشروط وتوجيهات الحكومة المركزية في بغداد،

مبيناً ان هنالك ثلاث عقوبات ستواجههم في حال عدم الالتزام.وقال شمس الدين في تصريح ،ان ” اقليم كردستان اذا لم يلتزم بشروط

وتوجيهات الحكومة المركزية ببغداد سيواجه سيناريو مشابه لما حصل في

الحكومة السابقة من غلق المطارات وقطع الموازنة والمرتبات فضلا عن

اغلاق منافذ الاقليم”.واضاف شمس الدين ، ان “كردستان لديها فرصة ذهبية نحو علاقات مشتركة مع

بغداد، و بالتالي فإن عدم التزامهم بشروط الحكومة المركزية سيعرض

الاقليم الى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها”.

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