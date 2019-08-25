2019/08/25 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / بسام ابو شريف… أصدر الرئيس بوتين أمرا لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بردع ترامب ، ذلك أن تصرف ترامب باطلاق صاروخ اميركي جديد ( ثمنه الاتفاقيات ) ، كان محاولة من ترامب لجر روسيا نحو سباق تسلح ترفضه روسيا ، وأعلنت أنها لن تجر اليه .ولاشك أن قرار بوتين ، هو قرار سياسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يردع ترامب.. والصين تصفعه.. وايران تلكشه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يردع ترامب.. والصين تصفعه.. وايران تلكشه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).