عبد المهدي يزور قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي

2019/08/25 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … زار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي،اليوم الاحد ، قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، زار صباح اليوم، قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي”.

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