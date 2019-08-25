الشجار الأمريكي-الإيراني حول سفينة هو عرض جانبي للأحداث في الخليج

2019/08/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الفصل الأول، والفصل الثاني على وشك أن يبدأ.ولكن هناك الكثير وراء الكواليس خلال الاستراحة التي تشهدها الدراما القانونية بين الولايات

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