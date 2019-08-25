13 عضوا في جسم الإنسان يمكن العيش بدونها

2019/08/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..جسم الإنسان آلة مذهلة، ورغم هشاشته الواضحة فإنه قوي.ولحسن الحظ، فإن لدينا أجزاء من الجسم يمكن أن نعيش من دونها، بعضها في الواقع مفيد خلال فترة الطفولة.وهذا يعني أنه يمكن فقدان أجزاء كبيرة من الأعضاء الحيوية والبقاء على قيد الحياة، وهذا وفقا للكاتبة سارا روميرو، في التقرير الذي نشرته مجلة “موي […]

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