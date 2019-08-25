ادارة مطار النجف الدولي : رئاسة الوزراء تسمح بإدخال المستلزمات الطبية عبر المطار

2019/08/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي عن صدور موافقة من مجلس الوزراء الى مديرية الجمارك تقضي بالسماح بإدخال المستلزمات الطبية عبر المطار الدولي.وقال اعلام المطار في بيان صحفي أنه ” رئيس مجلس الوزراء وافق على اضافة مطار النجف الأشرف منفذا معتمدا لأدخال المستلزمات الطبية فقط بالأضافة الى المنافذ التي سبق ان اعتمدت بتوصيات الأمر […]

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