أنقاذ 600 كبسة للعلف الحيواني كادت تلتهما النيران جنوب غرب بعقوبة

2019/08/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الاطفاء في ديالى حريقا نشب في 800 كبسة للعلف الحيواني داخل عجلة حمل كبيرة جنوب غرب بعقوبة .وقال مصدر في الدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني تمكنت من أخماد حريق اندلع في ٨٠٠ كبسة للعلف الحيواني كانت داخل عجلة حمل كبيرة في منطقة المرادية جنوب غرب بعقوبة”.واضاف ان النيران التهمت 200 كبسة […]

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