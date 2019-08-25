محللون: إيران جاهزة للرد حال إعلان مضيق هرمز منطقة دولية – تقرير

2019/08/25 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها، لإزاحة السيطرة الإيرانية من خلال اعلان مضيق هرمز منطقة دولية، فيما حذر محللون من احتمالية استخدام إيران للقوة العسكرية حال البدء بالتنفيذ.

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