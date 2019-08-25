2019/08/25 | 16:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون: إيران جاهزة للرد حال إعلان مضيق هرمز منطقة دولية – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها، لإزاحة السيطرة الإيرانية من خلال اعلان مضيق هرمز منطقة دولية، فيما حذر محللون من احتمالية استخدام إيران للقوة العسكرية حال البدء بالتنفيذ.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون: إيران جاهزة للرد حال إعلان مضيق هرمز منطقة دولية – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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