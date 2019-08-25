الكعبي يشدد على ضرورة التركيز على أمن القرى المستهدفة من داعش في كركوك

2019/08/25 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، ضرورة التركيز على أمن القرى المستهدفة من داعش في كركوك.

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