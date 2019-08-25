10 عبارات لتهدئة أطفالكم لها مفعول السحر

2019/08/25 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..إقناع الطفل بتحسين سلوكه قد يكون أمرا محبطا، وأحيانا كلما حاولنا أكثر ازداد الوضع سوءا.وقد يصاب الوالدان بالتوتر والانزعاج ويتصرفان بطريقة يندمان عليها.ويقول موقع برايت سايد الأميركي، إنه في هذه الحالات هنالك جمل وعبارات معينة يمكن أن يكون لها مفعول السحر، لدفع الطفل للهدوء والطاعة.1- من الطبيعي أن تكون منزعجا […]

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