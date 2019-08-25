الفتح: سنسحب الثقة عن عبد المهدي إذا استمر التراجع الحكومي

2019/08/25 | 16:52

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بغداد :سومر نيوز

أكد تحالف الفتح، الأحد، انه سينضم إلى الكتل المطالبة بإقالة حكومة عبد المهدي في حال استمرت حكومته عل...

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