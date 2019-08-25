2019/08/25 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب يعلن قرب إكمال قانون المهندسين العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلن النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الأحد ، ان الفصل التشريعي القادم سيشهد تشريع قانون المهندسين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يعلن قرب إكمال قانون المهندسين العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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