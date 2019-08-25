2019/08/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلن النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الأحد ، ان الفصل التشريعي القادم سيشهد تشريع قانون المهندسين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعلن قرب إكمال قانون المهندسين العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلن قرب إكمال قانون المهندسين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).