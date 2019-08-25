احدهم استلم شقة مقابل “تعيين”.. احالة 5 مفتشيين عمومين الى النزاهة

2019/08/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأحد، عن وجود خمسة مفتشين عمومين فاسدين ومحالين الى هيئة النزاهة، لافتىة الى ان احدهم ساهم في تعين مفتش حالي لوزارة النفط من خلال رشاوى ومنحه شقة.وقالت نصيف لـ” كلكامش برس”، ان “هناك كثير من الجهات الرقابية ولكن دون فائدة..تبنينا مشروع الغاء جميع الجهات الرقابية والابقاء ديوان الرقابة المالية فقط”.وبينت ان “اولى خطواتنا هي اننا طالبنا بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتم التصويت عليها في مجلس النواب من حيث المبدا”، موضحة ان “مكاتب المفتشين العمومين اعطوا سلطة للتحقيق الأولي قبل ان تذهب الى القضاء والنزاهة وقبل ان تكشف من ديوان الرقابة المالية، وخلال 15 سنة المفتش لم ينجز أي نتيجة”.واشارت الى ان” مجلس النواب اقر قانون للادعاء العام ولكنه تنصل عن واجباته وارسل كتاب بانه غير قادر على فتح مكاتب في كل الوزارات”، موضحة ان “قانون الادعاء العام لم يفعل، بينما من صلب واجباته ان يرفع الشكاوى ضد الفاسدين”.واضافت ان” مكاتب المفتشين العمومين لم تلغ لان لديهم ارتباط سياسي وقامت علينا ثورة عند محاولة الغاءها”، لافتة الى ان “قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير باستحداث بعض مكاتب المفتشين العمومين في الهيئات المستقلة مخالف للدستور، إضافة الى زيادة في اعداد المفتشين العمومين مع مكاتبهم وموظفيهم وهذا يعني زيادة الميزانية “.واوضحت ان”هناك اربع الى خمسة من المفتشين العمومين عليها ملفات فساد ومحالين الى النزاهة ، مشيرة الى ان” احد المفتشين السابقين ساهم في تعين مفتش حالي لاهم وزارة وهي النفط من خلال رشاوى وإعطاء شقة في سومو”.

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