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بورصة العراق تتراجع بجلسة تداولات الأحد


بورصة العراق تتراجع بجلسة تداولات الأحد
2019/08/25 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنهت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.33 % ، عند مستوى 475.53 نقطة ، فاقداً نحو 1.59 نقطة.

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