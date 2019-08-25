بورصة العراق تتراجع بجلسة تداولات الأحد

2019/08/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.33 % ، عند مستوى 475.53 نقطة ، فاقداً نحو 1.59 نقطة.

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