2019/08/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تعليمات لمندوبة بيروت لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب خرق جديد لسيادة لبنان من قبل إسرائيل.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: “في سياق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 481

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكوى لبنانية ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وكالة خطوة برس.

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