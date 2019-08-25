الاتحادية تعثر على أوكار لداعش في كركوك

2019/08/25 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارعشرت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، على اوكار لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وأكد الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات استخباراتي دقيقة من قبل المواطنين، قامت مفارز الاستخبارات الاتحادية، بضبط العديد من الاوكار لتنظيم داعش ضمن قرى المحافظة"، لافتاً الى انه تم العثور بداخلهما ١٢ مسطره تفجير وملابس عسكرية ومخزنين كلاشنكوف وشريطي عتاد BKC مع 200 اطلاقه ودرع و٣ افرشة".

ولفت البيان الى انه "وضمن عمليات المفارز وبالتعاون مع قوة اللواء 15 الاتحادية، تم العثور على وكر آخر يقع في وادي الكور،وبداخله ارزاق جافة وافرشة وأواني طبخ، فضلا عن قنطرة حديثة الصنع تستخدم لتسهيل حركة مرور الدراجات النارية، وقد تم ردم الأوكار ورفع المواد دون حادث يذكر".انتهى/س

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