انخفاض معدلات الحرائق في ديالى بنسبة 50% مقارنة بالشهر الماضي

2019/08/25 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… كشف مجلس محافظة ديالى، الاحد ، معدل الحرائق في اب الجاري داخل المحافظة.وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني لـ/ المعلومة /، إن “معدل الحرائق اليومي في شهر اب الجاري بلغ 3 حرائق يوميا اغلبها تندلع في بساتين او اراض زراعية والاضرار مادية دون تسجيل اي إصابات بشرية”.وأضاف الدايني، أن “اجمالي […]

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