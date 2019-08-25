إيطاليا تخصص مليون يورو لدعم التعليم بثلاث محافظات عراقية

2019/08/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أعلن سفير إيطاليا والممثل الدائم لدى اليونسكو ماسيمو ريكاردو ، تخصيص حكومة بلاده منحة مالية قدرها مليون يورو، لدعم التعليم في العراق.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ريكاردو ، قوله إن حكومة بلاده خصصت هذه المنحة لتنفيذ برنامج تحسين الوصول الى التعليم الجيد والشامل للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لاسيما في بغداد ونينوى وصلاح الدين.

وأضاف أن “هذه المنحة تأتي في إطار مساعدة العراق وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، ولأجل دعم قطاع التعليم في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة”.



(النهاية)

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