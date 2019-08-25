استخبارات الاتحادية تضبط اوكاراً لداعش في كركوك

2019/08/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كركوك … اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط استخبارات الشرطة الاتحادية ، اوكاراً لتنظيم داعش في محافظة كركوك.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، تلقت/ بدر نيوز/نسخة منه، ان”مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين، ضبطت وكرين لعصابات داعش الإرهابية […]

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