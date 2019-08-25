خبير أمني: تنظيم داعش أصبح يدار من قبل مخابرات دول إقليمية

2019/08/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير في الشؤون الأمنية والمتخصص في شؤون التنظيمات الارهابية، هاوكار الجاف، الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح يدار من قبل مخابرات دول إقليمية.

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