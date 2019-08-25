الدور الفرنسي الوسطي والوسيط على محك الملف الإيراني

2019/08/25 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت فرنسا هذا الأسبوع موعدين دبلوماسيين رفيعي المستوى، أولهما قمة إيمانويل ماكرون – فلاديمير بوتين، وثانيهما قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.ومع

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