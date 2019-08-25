محافظ كركوك يبحث مع رئيسة مؤسسة الشهداء سبل تقديم افضل الدعم لعوائل الشهداء في كركوك

2019/08/25 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري , اوضاع عوائل الشهداء في محافظة كركوك وسبل تقديم الدعم لهم ورعايتهم .واكد الجبوري في بيان حرص أدارة محافظة كركوك على تشييد مبنى يليق بمؤسسة الشهداء في محافظة كركوك والعمل على رعاية عوائل الشهداء ومساعدتهم وتقديم افضل الخدمات لهم […]

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