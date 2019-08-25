2019/08/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال لبنان، الأحد، إنه سيتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولية، لإدانة الخرق الإسرائيلي “الخطير” للسيادة اللبنانية، بعد سقوط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأفاد بيان بأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعطى تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، وكان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ليلة الطائرتين..لبنان يشتكي إسرائيل لمجلس الأمن المركز الخبري الوطني.

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