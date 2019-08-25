وزير الشباب والرياضة يتكفل بأجور حكام بطولة كأس العراق

2019/08/25 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة يتكفل بأجور الحكام الثاني عشر من الشهر المقبل موعد انطلاق الدور التمهيدي الاول من بطولة كاس العراق اثير الشويلي / اعلام اتحاد الكرة جرت، اليوم الاحد، قرعة بطولة كاس العراق في مقر اتحاد الكرة للادوار التمهيدية لبطولة الكاس لفرق الدرجة الاولى والثانية، وحضر جميع ممثلي الاندية المشاركة في البطولة، والبالغ عددهم ٤٧

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