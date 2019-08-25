وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مقر

2019/08/25 | 17:09

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، حول المنطقة الآمنة في شرق الفرات بسوريا بدء العمل بشكل كامل.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة ستستخدم "حق الدفاع المشروع عن النفس" في حال تعرضت أي من نقاط المراقبة التركية في إدلب إلى هجوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار القول "مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة بدء العمل بطاقة كاملة، وتطبيق المرحلة الأولى ميدانيا".

وأضاف "ستقوم أول مروحية أميركية مشتركة بالتحليق في المنطقة لتأسيس المنطقة الآمنة".

وتابع "بدء العمل لتدمير تحصينات ومواقع الإرهابيين في شرق الفرات"، مؤكدا "سنستخدم حق الدفاع المشروع عن النفس في حال تعرض نقاط المراقبة التركية أو جنودنا لأي هجوم في إدلب".

بغداد اليوم _متابعة

توعد أمين مجمع تشخيص النظام في إيران محسن رضائي، اليوم الأحد، بأن "المقاتلين" في العراق وسوريا سيردون قريبا "على العدوان الإسرائيلي".

ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، عن رضائي قوله، إن "إسرائ

بغداد اليوم _ خاص

أكد العضو المراقب في مجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، الأحد (25 اب 2019)، ان القضاء لم يحسم قضايا وملفات النواب المرفوع الحصانة عنهم مؤخراً.

وقال موسى، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اي نائب رفعت عنه الحصانة س

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، 25 آب، 2019، موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، فيما أشار الى ان الاخيرة تبرعت بمبالغ تجهيز المنفذ بالبنى التحتية.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن

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