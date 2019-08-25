ظريف يصل مدينة بياريتز الفرنسية

2019/08/25 | 17:11

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الأخبار الدولية

الأحد 25 أغسطس 2019 | 05:08 مساءً | عدد القراءات : 5

متابعة/..



وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى مدينة بياريتز الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة دول السبع الكبار.

وذكرت المواقع الاخبارية الايرانية ان" طائراة ايرانية تقل وفدا دبوماسيا تهبط الان في فرنسا تضم ظريف ومسؤولين اخرين لإجراء مباحثات على هامش اجتماع مجموعة السبع الكبار".

واشارت الى ان" ظريف لن يجري اي مفاوضات مع الوفد الامريكي".

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