2019/08/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد: تسعة شوارع حيوية شرقي العاصمة ستدخل الخدمة قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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