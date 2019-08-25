فيديو.. مشاهد من انفجار طائرة اسرائيلية داخل مقر لـ “حزب الله”

2019/08/25 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتناقلت وسائل الاعلام مقطع فيديو صور من داخل المركز الإعلامي لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية، يظهر حجم “الأضرار” التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار إحدى الطائرتَيْن الإسرائيليَّتَيْن المسيّرتين اللتين سقطتا فجر اليوم في الضاحية.

وكان المسؤول الإعلامي في “حزب الله” محمد عفيف قد أعلن أنّ “الحزب لم يُسقط أي طائرة” من الطائرتَيْن الإسرائيليَّتَيْن المسيّرتَيْن اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد، موضحاً أنّ “الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أنّ الطائرة الثانية كانت مفخّخة وانفجرت وتسبّبت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله”.

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