2019/08/25 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية: لا توجد نية للقاء أو التفاوض مع الجانب الأميركي المشارك في قمة الدول السبع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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