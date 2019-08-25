تعرف على حقائق استهلاك الذهب الأسود بالعالم

2019/08/25 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، استهلك العالم 96.92 مليون برميل نفط يوميا عام 2016، في حين استأثرت الدول العشر الأولى بنسبة 60% من

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