العمل تنفي ما يتم تداوله عن فتح شمول جديد براتب المعين المتفرغ

2019/08/25 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، ما يتم تداوله عن فتح شمول جديد براتب المعين المتفرغ.

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