2019/08/25 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشكل مفاجئ، إلى مدينة بياريتس حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة الدول المشاركة في الاجتماع الذي يأخذ الملف الإيراني حيزا كبيرا من النقاشات.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الطائرة الإيرانية التي هبطت في بياريتس بفرنسا كانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطور مفاجئ..



وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مكان قمة السبع وكالة خطوة برس.

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