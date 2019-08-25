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10 عبارات لتهدئة أطفالكم لها مفعول السحر


10 عبارات لتهدئة أطفالكم لها مفعول السحر
2019/08/25 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

إقناع الطفل بتحسين سلوكه قد يكون أمرا محبطا، وأحيانا كلما حاولنا أكثر ازداد الوضع سوءا.

وقد يصاب الوا...

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