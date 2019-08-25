2019/08/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

إقناع الطفل بتحسين سلوكه قد يكون أمرا محبطا، وأحيانا كلما حاولنا أكثر ازداد الوضع سوءا.



وقد يصاب الوا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 10 عبارات لتهدئة أطفالكم لها مفعول السحر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 10 عبارات لتهدئة أطفالكم لها مفعول السحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).