الأسواق العالمية تترقب 3 أحداث اقتصادية

2019/08/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية إعلان بيانات اقتصادية في الأسبوع الجاري، أبرزها التضخم في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي الأمريكي، كما من المقرر أن تختتم دول مجموعة السبع اجتماعاتها المقامة في فرنسا.

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