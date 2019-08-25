2019/08/25 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو يفتتح مهرجان دوفيل للسينما الأميركية الشهر المقبل بفيلم وودي آلن الجديد والمثير للجدل سمير حنا خمورو رغم كل الضجة التي اثيرت حوّل فيلم "يوم ممطر في نيويورك A Rainy Day in New York" والمخرج فقد اعلن مسؤولي مهرجان دوفيل Deauville للفيلم الاميركي في فرنسا اختياره لعرضه يوم الافتتاح في 6 ايلول/سبتمبر في دورته 45 والذي يستمر حتى 15 ايلول.لا يزال المخرج ودي آلن Woody Allen البالغ من العم......

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