المحمود يؤكد دعم المحاميين ورفض تقييد حرياتهم

2019/08/25 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، على أهمية دور المحامين، مؤكدة ان نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.

وذكر رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، في بيان اليوم،، انه بمناسبة يوم المحامي العراقي والذكرى الـ 86 لتأسيس نقابة المحامين، فأنالمحكمة الاتحادية العليا تؤكد على اهمية دور المحامي، وأصدرت العديد من الاحكام التي تعزز حق الدفاع بما يتفق مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية.وأضاف ان "المحكمة الاتحادية تجد أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون، وتدعم جميع التشريعات والاجراءات التي تمكن المحامي من اداء واجبه على اتم وجه".وشدد المحمود، على "ضرورة اشراك رجال القانون ومن ضمنهم المحامين في نقاشات القوانين التي تنظم اعمالهم"، مبينا أن "القضاء الدستوري في العراق يساند عمل المحامي ويرفض المساس به أو تقييده".

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