اكساء 9 شوارع حيوية في بغداد (صور)

2019/08/25 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الاحد، ان تسعة شوارع حيوية شرقي العاصمة ستدخل

الخدمة في الايام القليلة المقبلة.

وقالت الامانة في بيان ، إن "ملاكاتنا مستمرة في دائرة المشاريع

بإكساء وتطوير 9 شوارع مهمة وحيوية ضمن قواطع بلدية مختلفة شرقي

بغداد".واضافت الامانة، أن "هذه الشوارع تمثلت بشارع الصحة في الشعب

والبتول والقاعدة والسياحي وشارع 77 ضمن منطقة المعامل وزين القوس

والمكافحة والفلاح والأربع شوارع ضمن مدينة الصدر والتي تحقق في

بعضها نسب انجاز متقدمة".

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