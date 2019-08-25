2019/08/25 | 17:29

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بالفيديو ..



القوات الامنية تؤكد لا وجود لداعش الارهابي في وادي حوران

الاحد

25

أب

2019 :

05:13 pm

8

بالفيديو ..



القوات الامنية تؤكد لا وجود لداعش الارهابي في وادي

حوران

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