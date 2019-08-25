البدء بعمليات استباقية لتأمين زيارة العاشر من محرم في كربلاء

2019/08/25 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الأحد، بدء تنفيذ الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر المحرم.وقال مدير إعلام القيادة العقيد علاء الغانمي في تصريح صحفي، إن “قيادة شرطة كربلاء المقدسة عقدت اجتماعاً تحضيريا خاصا بزيارة العاشر من شهر المحرم، بمشاركة قائد شرطة المحافظة ومدراء وضباط وامري القيادة وبعض مدراء الاجهزة الامنية”.وأضاف، أن […]

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