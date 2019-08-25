أمانة بغداد: تسعة شوارع حيوية شرقي العاصمة ستدخل الخدمة قريبا

2019/08/25 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الأمانة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "ملاكاتنا مستمرة في دائرة المشاريع في إكساء وتطوير 9 شوارع مهمة وحيوية ضمن قواطع بلدية مختلفة شرقي بغداد".وأضافت الأمانة، أن "هذه الشوارع تمثلت بشارع الصحة في الشعب والبتول والقاعدة والسياحي وشارع 77 ضمن منطقة المعامل وزين القوس والمكافحة والفلاح والأربع شوارع ضمن مدينة الصدر والتي تحقق في بعضها نسب انجاز متقدمة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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