وزارة الشباب تتحمل أجور الحكام في بطولة كأس العراق لكرة القدم

2019/08/25 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض أن الوزارة ستتحمل اجور الحكام في مسابقة كاس العراق بكرة القدم عوضاً عن الأندية لتخفيف الأعباء المالية عنها.وقال السيد الوزير في تصريح لوكالة نون: أن من واجب الوزارة دعم الأندية والتخفيف عنها لاسيما بما يخص الجانب المالي نظرا للضائقة المالية التي تمر بها ومن أجل إنجاح بطولة الكأس بعد انسحاب عدد من الأندية من منافسات النسخة السابقة.وأضاف: أنه وجه الدوائر المختصة بالوزارة أن تتحمل كافة النفقات الخاصة بأجور الحكام ضمن منافسات البطولة.مؤكدا تواصل الوزارة في دعمها للأندية بما متوافر لديها من إمكانات ولن تدخر جهدا بالوقوف معها للنهوض بجميع الألعاب، اذ لن يقتصر الأمر على كرة القدم فقط بل يشمل جميع الألعاب، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة تحاول إيجاد سبل دعم مختلفة لتتجاوز الأندية أزمتها المالية لاسيما أندية الطلبة وبعض أندية المحافظات.

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