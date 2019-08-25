English | كوردى

القوات الأمنية تعثر على اوكار لداعش في كركوك


القوات الأمنية تعثر على اوكار لداعش في كركوك
2019/08/25 | 17:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ملابس عسكرية ومخزنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعثر على اوكار لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعثر على اوكار لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا