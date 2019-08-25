2019/08/25 | 18:31

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رئاسة البرلمان: ضرورة التركيز على امن القرى المستهدفة من داعش

الاحد

25

أب

2019 :

06:28 pm

8

شدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، على ضرورة التركيز على

امن القرى المستهدفة من تنظيم داعش في محافظة كركوك. الكعبي ناقش لدى لقائه بوفد من أهالي قضاء داقوق في كركوك معهم

الخروقات الأمنية الأخيرة والتي كان آخرها يوم امس , مطالبا الحكومة

والجهات الأمنية المعنية الى التركيز على حفظ امن واستقرار محافظة

كركوك وعلى وجه الخصوص القرى والمناطق التي طالما استهدفت من قبل

البؤر الإرهابية هناك، داعيا الى استنفار الجهود الأمنية والاستخبارية

لإحباط مخططات الجماعات الإرهابية وأهدافها الرامية لإرباك الوضع في

المحافظة.

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