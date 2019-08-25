2019/08/25 | 18:31

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القضاء الاعلى يصدر عدة قرارات مهمة ..



إتخاذ إجراءات سريعة ضد مرتكبي هذه الجريمة

عقد مجلس القضاء الاعلى الجلسة الثامنة الحضورية ،الاحد، برئاسة

رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد فائق زيدان وتم خلاله

مايلي :ـ

1ـ بارك السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى للسادة اعضاء المجلس

العائدين من مناسك الحج وكذلك السادة الاعضاء الذين تم تعيينهم

بمنصب رئيس الاستئناف اصالة وتعيين نائب رئيس الادعاء العام .2ـ اقر المجلس انتداب عدد من السادة القضاة وفق مقتضيات المصلحة

العامة .3ـ اقر المجلس اعادة تشكيل بعض الهيئات وفق المقترح المقدم من قبل

رئاسات الاستئناف .4ـ التأكيد على اعمام مجلس القضاء الاعلى بأن يتم التحقيق في اي

اخبار يقدم الى قاضي التحقيق حسب الاختصاص المكاني من قبل المحكمة

التي يقدم لها الاخبار ، فاذا وجد قاضي التحقيق ان الاخبار يشكل

جريمة من جرائم الفساد الاداري يشعر هيئة النزاهة بموجز عن الاخبار

فاذا اختارت هيئة النزاهة التحقيق في الاخبار يحيل في حينها الاخبار

الى هيئة النزاهة وبعكسه يستمر القاضي الذي قدم له الاخبار في

التحقيق ، كذلك التأكيد على الاعمام السابق لمجلس القضاء الاعلى

بخصوص تسمية محكمة الجنايات والجنح في مقر الاستئناف واختصاصها في

نظر دعاوى الجنايات والجنح المتعلقة بقضايا هيئة النزاهة .5ـ توجيه المحاكم بأتخاذ الاجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع

الاجهزة الامنية المختصة وفرض العقوبات المشددة بحق مرتكبي جريمة

لعب القمار وادارة الصالات المعدة لذلك .

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