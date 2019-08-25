حيدر العبادي يستقبل محافظ كركوك

2019/08/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري .وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية الحفاظ على أمن وسلامة مواطني كركوك وتقديم افضل الخدمات لهم ورعايتهم لما تشكله كركوك من اهمية كبيرة كونها عراق مصغر .واثنى محافظ كركوك , على دور رئيس مجلس الوزراء السابق في دعم كركوك والتأكيد على […]

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