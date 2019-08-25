وزير الخارجيّة يؤكد التزام العراق بإبرام علاقاته على وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشتركة، ومُواجهة المخاطر المشتركة

2019/08/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، التزام العراق بإبرام علاقاته على وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشتركة، ومُواجهة المخاطر المشتركة.وأعرب الوزير خلال لقائه جون ولكس السفير البريطانيّ، ويوخن مولر القائم بالأعمال في السفارة الألمانيّة، وجان نوبل القائم بالأعمال في السفارة الفرنسيّة، عن تطلّعه للتعاون من أجل تحقيق الأمن، والسلام بالمنطقة، مُؤكّداً التزام العراق بإبرام علاقاته […]

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