2019/08/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت مصادر ميدانية مساء الاحد ان طائرة مسيرة مجهولة، استهدفت سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية، مما أدى الى مقتل قائد ميداني، فيما اعلنت إسرائيل مسؤوليتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد.. إسرائيل تقصف الحشد الشعبي في هذه المنطقة وتقتل قائدا ميدانيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد.. إسرائيل تقصف الحشد الشعبي في هذه المنطقة وتقتل قائدا ميدانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).