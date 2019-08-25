بالصور.. طفرة معمارية في احدى المحافظات ومناظر لم تشاهدها في المدن العراقية الاخرى

2019/08/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداول ناشطون انباريون، صور عن محافظتهم وحجم الاعمار فيها، حيث يبدو ان هناك طفرة كبيرة في الاعمار والبناء في المحافظة.

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