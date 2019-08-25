مكتب التميمي ينفي ما اشيع عن موازنة الرئاسات الثلاث

2019/08/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG -أكد المكتب الاعلامي للنائب ماجدة التميمي، الأحد، ان نسبة نفقات الرئاسات الثلاث تبلغ (1.04%) من اجمالي المبلغ المذكور الذي تناقلته بعض مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الذي يدعون فيها انها تبلغ (46,600) تريليون دينار.وذكر المكتب في بيان تلقته /SNG/، انه “ننفي ما يتردد في بعض مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من أخبار حول موازنة الرئاسات ...

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